Son dakika haber | Silahla vurulan kişi hastanede yeniden silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Son dakika haber | Silahla vurulan kişi hastanede yeniden silahlı saldırıya uğradı

08.03.2022 21:38

Son dakika haberi... İzmir'de silahla yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişi, tedavi gördüğü servise giren kişi tarafından yeniden silahlı saldırıya uğradı, zanlı yakalandı.

İzmir'de silahla yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişi, tedavi gördüğü servise giren kişi tarafından yeniden silahlı saldırıya uğradı, zanlı yakalandı.

İbrahim Toprak, (35) dün uğradığı silahlı saldırının ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alındı.

Bugün ziyaret saatinde hastaneye gelen A.Ç, refakatçi gibi davranarak girdiği odada Toprak'a tabancayla ateş etti.

Kasık bölgesinden yaralanan Toprak'a ilk müdahale serviste bulunan sağlık çalışanları tarafından yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, güvenlik gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hastane çevresinde olduğunu belirledikleri şüpheli A.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan A.Ç'nin hastane koridorunda dolaştığı ve odaya girdiği anları güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde zanlı odaya girdikten sonra silah sesini duyanların koridorda koşması, odadan çıkan zanlının kaçması yer alıyor.

Öte yandan İbrahim Toprak'ın dün silahla yaralanması olayıyla ilgili failin belli olmaması nedeniyle bu olayın şüphelisinin de A.Ç. olabileceği değerlendiriliyor.

Son dakika haber | Silahla vurulan kişi hastanede yeniden silahlı saldırıya uğradı
Son dakika haber | Silahla vurulan kişi hastanede yeniden silahlı saldırıya uğradı
Son dakika haber | Silahla vurulan kişi hastanede yeniden silahlı saldırıya uğradı

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Silah, Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Silahla vurulan kişi hastanede yeniden silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika


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