Son dakika haber: "Silahlar Fora" - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.

"Silahlar Fora"

Daniel Radcliffe'in başrolünde yer aldığı haftanın bir diğer aksiyon filmi "Silahlar Fora"; yanlış insanlara çattıktan sonra ellerine bağlı silahlarla uyanan bir adamın, kaçırılan eski sevgilisini kurtarmaya çalışma hekayesini beyaz perdeye taşıyor.

Daniel Radcliffe'ye Samara Weaving, Rhys Darby, Ned Dennehy ve Natasha Liu Bordizzo'nun eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Jason Lei Howden oturuyor.