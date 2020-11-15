Son dakika haberleri! Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, silahlı hareketlerin liderleriyle görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, silahlı hareketlerin liderleriyle görüştü

15.11.2020 17:27
Son dakika haberleri! Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, silahlı hareketlerin liderleriyle görüştü, System.String[]

Son dakika haberi... Sudan Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, nihai barış anlaşması kutlamaları için Sudan'a gelen silahlı hareketlerin liderlerini kabul etti.

Sudan Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, nihai barış anlaşması kutlamaları için Sudan'a gelen silahlı hareketlerin liderlerini kabul etti.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda silahlı hareketlerin liderlerini ağırlayan Burhan, burada yaptığı konuşmada, Cuba'daki barış anlaşmasını imzalayan silahlı hareketlerin liderlerinin ülkeye gelişinin, barış sürecini destekleyen, Sudan tarihinde barış, güvenlik ve istikrarın hakim olduğu yeni bir dönemi temsil eden büyük bir adım olduğunu belirtti.

Burhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Merhaba vatanın evlatları, barışın mimarları ve ortakları. Cesur olanlar başarır. Barış daimi bir zaferdir." ifadesini kullandı.

Sudan geçiş hükümetiyle Güney Sudan'da nihai barış anlaşması imzalayan isyancı silahlı hareketlerden Devrimci Cephesi lideri El Hadi İdris, Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri Cibril İbrahim, Sudan Kurtuluş Hareketi lideri Mini Arko Minnavi ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütünün liderlerinden Malik Akkar kutlamalar için bugün başkent Hartum'a gelmişti.

Sudan hükümeti, nihai barış anlaşması imzalayan silahlı hareketlerin liderlerinin ve davetlilerin ağırlanacağı 15 Kasım Pazar gününü kutlamalar için resmi tatil ilan etmişti.

Sudan hükümeti ile ülkenin farklı bölgelerindeki çok sayıdaki silahlı grup, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da 3 Ekim'de nihai barış anlaşması imzalamıştı.

Sudan Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 2 gün önce yayımladığı kararnameyle silah taşıyan, herhangi bir askeri operasyon ya da çatışmaya katılan ya da çatışmalarla ilgili herhangi bir eylem ya da açıklama yapan kişileri kapsayan genel af kararnamesi yayımlamıştı.

Kararnamenin, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılanlar ile soykırım ve insanlığa karşı suç işleyenleri kapsamadığı kaydedilmişti.

Güney Sudan, Devrimci, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, silahlı hareketlerin liderleriyle görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba, oğlunu tüfekle öldürdü Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Son Dakika: İstanbul Grand Prix'sinde sezonun şampiyonu Hamilton oldu! Schumacher'in rekorunu egale etti PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi
Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?         
17:54
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı         
17:31
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
Vaniköy Cami imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak sinir krizi geçirdi Vaniköy Cami imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak sinir krizi geçirdi         
16:54
İşgal ettikleri Kelbecer kentini terk eden Ermeniler son kez ayin düzenledi İşgal ettikleri Kelbecer kentini terk eden Ermeniler son kez ayin düzenledi         
16:02
Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nda, Rusya maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nda, Rusya maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı         
15:45
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi         
09:29
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 18:14:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, silahlı hareketlerin liderleriyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei