Son dakika haber! SİLAHLI KAVGADA YARALANAN MEHMET ÖLDÜ, ŞÜPHELİLER ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haber! SİLAHLI KAVGADA YARALANAN MEHMET ÖLDÜ, ŞÜPHELİLER ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ

14.04.2022 13:39

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Badem (21), 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Badem (21), 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, çelik yelek giydirilip adliyeye sevk edildi.

Eyyübiye Mahallesi'nde geçen salı günü meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Binici ve Badem ailelerinin fertleri sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada tabancayla açılan ateş sonucu Mehmet Badem ile Ramazan Badem yaralandı, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Başından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Badem, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kavgada ağır yaralanan Ramazan Badem'in tedavisine ise yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

Şüpheliler ise polis ekiplerinin çalışmasıyla belirlendi. Silahlı kavgaya karıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan 4 şüpheli, gizlendikleri adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, çelik yelek giydirilip hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber! SİLAHLI KAVGADA YARALANAN MEHMET ÖLDÜ, ŞÜPHELİLER ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ
Son dakika haber! SİLAHLI KAVGADA YARALANAN MEHMET ÖLDÜ, ŞÜPHELİLER ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ
Son dakika haber! SİLAHLI KAVGADA YARALANAN MEHMET ÖLDÜ, ŞÜPHELİLER ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ
Son dakika haber! SİLAHLI KAVGADA YARALANAN MEHMET ÖLDÜ, ŞÜPHELİLER ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ
Son dakika haber! SİLAHLI KAVGADA YARALANAN MEHMET ÖLDÜ, ŞÜPHELİLER ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ
Son dakika haber! SİLAHLI KAVGADA YARALANAN MEHMET ÖLDÜ, ŞÜPHELİLER ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! SİLAHLI KAVGADA YARALANAN MEHMET ÖLDÜ, ŞÜPHELİLER ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! SİLAHLI KAVGADA YARALANAN MEHMET ÖLDÜ, ŞÜPHELİLER ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ - Son Dakika
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