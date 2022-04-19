Son dakika haber: Silahlı saldırı sonrası kaçarken kameraya yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayıp kaçarken güvenlik kamerasına yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklardı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan A.Ş.(29) tabancayla kasığından vurularak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Ş. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen E.K. (21) ise panik içinde yaya olarak kaçtı.

Saathane Meydanı'na giderek burada taksiye binen E.K., peşinde olan Cinayet Barosu ekipleri tarafından içinde bulunduğu takside yakalanarak gözaltına alındı. E.K.'nin olayda kullandığı tabancayı ise ticari taksinin şoför koltuğunun altına attığı tespit edildi. Polis silahı ele geçirirken, E.K. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Saldırganın kaçması ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

E.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN