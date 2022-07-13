Son dakika haber | Silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

13.07.2022 14:48
Son dakika haber | Silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Ömer Basmacı, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Ömer Basmacı, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Haziran'da Viranşehir ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde kuyumculuk yapan aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odası Viranşehir Temsilcisi olan Ömer  Basmacı aracıyla evine dönerken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye kaldırılan Basmacı, bu sabah tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Basmacı'nın  cenazesi otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

Viranşehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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