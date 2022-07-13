Olay, 28 Haziran'da Viranşehir ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde kuyumculuk yapan aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odası Viranşehir Temsilcisi olan Ömer Basmacı aracıyla evine dönerken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep 'te özel bir hastaneye kaldırılan Basmacı, bu sabah tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Basmacı'nın cenazesi otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA

Viranşehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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