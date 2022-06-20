Son dakika haber... Silahlı saldırıda öldürülen Göztepe taraftarı pandemide cezaevinden tahliye olmuş

İZMİR'de, pompalı tüfekle vurularak öldürülen Göztepe Yalı Taraftar Derneği üyesi Tolga Tarhan'ın (39) bir suçtan girdiği cezaevinden pandemi döneminde tahliye edildiği ortaya çıktı. Öte yandan, cinayetle ilgili gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Güzelyalı Mahallesi 39 Sokak Göztepe Yalı Taraftar Derneği binasının önünde meydana geldi. Göztepe taraftarı Tolga Tarhan'a, beyaz bir otomobilin içindeki kişilerce, pompalı tüfekle ateş açıldı. Dernek binasından kaçmaya çalışan Tarhan, vücuduna isabet eden çok sayıda saçmayla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Tarhan'ın öldüğü belirlendi. Tarhan'ın cesedi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın ardından Tarhan'la husumeti bulunduğu belirtilen Ali A.'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Olayda Ali A. ile birlikte M.P. E.K. N.T. O.Y. olmak üzere gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.