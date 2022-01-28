Son dakika haber: SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN EŞİ ECE ERKEN: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM - Son Dakika

İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi. Cenazeye, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, babası Akif Mahmut, annesi Hacer, ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile eski eşi Benan Kocadereli'nin yanı sıra, Fındıklı Kaymakamı Eyüp Gürdal, Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ile vatandaşlar katıldı. Camiye anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu bir kolunda oğlunun eşi Ece Erken diğer kolunda ise oğlunun eski eşi Benan Kocadereli'nin eşliğinde birlikte geldiler. ORMAN: CANIMDAN BİR PARÇA GİTTİ

Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, aileye taziye sunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Şafak çok iyi bir çocuktu. Çok pisi pisine öldürüldü. Allah rahmet eylesin. Hepimizin içerisinde büyük bir acı bıraktı. Kardeşliği, Beşiktaş'a hizmetleri ile müthiş bir çocuktu. Canımdan bir parça gitti. Allah bütün ailesine sabırlar versin. Rahmetli olmadan 5-6 saat önce görüştük. O aradı 'Fikret abi bir görüşelim' dedi. Sanki helalleşecekmiş gibi. Geçerken uğradım, 1-2 saat sohbet ettik. Sonra ayrıldık" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.