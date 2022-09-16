Son dakika haber | SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI; DAVULUNU DA AMBULANSA ALDI - Son Dakika
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Son dakika haber | SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI; DAVULUNU DA AMBULANSA ALDI

16.09.2022 02:46

Son dakika haberine göre BURSA'da düğünden dönen müzisyenler Emircan E. (16) ile Can Emul (24), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı.

BURSA'da düğünden dönen müzisyenler Emircan E. (16) ile Can Emul (24), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı. Sağlık ekipleri, Emul'un olay yerinde bırakmak istemediği davulu da ambulansa aldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ebuishak Mahallesinde meydana geldi. Düğünden dönen müzisyenler Can Emul ile kuzeni Emircan E., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırıda müzisyenler ayaklarından hafif yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu.

DAVULU DA AMBULANSA KONULDU

Öte yandan, sedyeyle ambulansa alınan yaralılardan Can Emul, davulunu olay yerinde bırakmak istemedi. Emul'un ricası üzerine sağlık ekipleri davulu da ambulansa aldı. Yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Silahlı saldırıda yaralandı; davulunu da ambulansa aldı Silahlı saldırıda yaralandı; davulunu da ambulansa aldı Bursa'da düğünden dönen iki müzisyen silahlı saldırı sonucu yaralandı Bursa'da düğünden dönen iki müzisyen silahlı saldırı sonucu yaralandı
Kaynak: DHA

Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI; DAVULUNU DA AMBULANSA ALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber | SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI; DAVULUNU DA AMBULANSA ALDI - Son Dakika
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