Silahlı saldırının sebebinin 'kan davası' olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Silahlı saldırının sebebinin 'kan davası' olduğu ortaya çıktı

Sokak ortasında işlenen cinayetin perde arkasında kan davası çıktı

BURSA - Bursa'da kendilerini takip eden kişi tarafından tabancayla vurulan yabancı uyruklu Merdan D.'nin öldüğü, eşi Menan D.'nin ise yaralandığı saldırının sebebinin 'kan davası' olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen yabacı uyruklu Merdan D. ile eşi Menan D., kendilerini takip eden bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası saldırgan kaçarken, yaralanan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Merdan D. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Menan D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çiftin akrabalarının geçen yıl Ağustos ayında Elazığ'da bir cinayete karıştığını belirledi. Soruşturmayı cinayet yönünde derinleştiren ekipler, öldürülen kişinin yakınlarının Elazığ'dan Bursa'ya geldiğini belirledi. Polis ekiplerinin takibi sonucu düzenlenen operasyonla olaya karıştıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.