Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

13.10.2022 02:26

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Burç Pehlivan (24) ile Ü.G, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde karşılaştı.

Buradan çıkıp aracına giden Ü.G, araçtan aldığı pompalı tüfekle Pehlivan'a ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, başından vurulan Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Pehlivan'ın cenazesi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan Ü.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

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