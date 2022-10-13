Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Burç Pehlivan (24) ile Ü.G, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde karşılaştı.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

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