Son dakika haber... Silahlı soyguncuya direnen kadın kuyumcu ağır yaralandı - Son Dakika

Ağır yaralanan Pehlivan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Belediye Caddesi'nde cuma namazı vakti bir kuyumcuya yüzü maskeli hırsız girdi. İş yeri sahibi Elif Pehlivan (45) ile hırsızlık teşebbüsünde bulunan kişi arasında boğuşma yaşandı.

Kastamonu 'da, maskeli soyguncuya karşı direnen kadın kuyumcu, boğuşma sırasında şüphelinin ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam