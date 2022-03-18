Son dakika haber... Silahlı yağma suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Silahlı yağma suçundan aranan şahıs yakalandı

18.03.2022 13:56
Son dakika haber... Silahlı yağma suçundan aranan şahıs yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı yağma suçundan 22 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı yağma suçundan 22 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nazilli Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde; birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan (22 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü) aranan İ.G. Dallıca Mahallesi'nde yakalandı. İ.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Jandarma, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Silahlı yağma suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Silahlı yağma suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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