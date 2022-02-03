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Son dakika haberleri! ŞİLAN TOPAL'I KAÇIRAN SANIĞA TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI - Son Dakika

Son dakika haberleri! ŞİLAN TOPAL'I KAÇIRAN SANIĞA TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

03.02.2022 17:53
Son dakika haberleri! ŞİLAN TOPAL'I KAÇIRAN SANIĞA TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Son dakika gündem haberi... ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada, tahliye kararının hemen ardından elektronik kelepçe takılan Mithat Topal ve yardımla suçlanan Maksut Yıldız'ın tahliyelerine savcılığın yaptığı itiraz kabul edildi.

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada, tahliye kararının hemen ardından elektronik kelepçe takılan Mithat Topal ve yardımla suçlanan Maksut Yıldız'ın tahliyelerine savcılığın yaptığı itiraz kabul edildi. Mahkeme, sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Gaziosmanpaşa 10.Asliye Ceza Mahkemesinde 1 Şubat'ta görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mithat Topal ve Maksut Yıldız'ın tutuklu kaldıkları süre ve kaçma şüpheleri bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verilmişti. Tahliye kararının hemen ardından Mithat Topal'a İstanbul 13.Aile Mahkemesi'nce 2 Aralık 2021'de verilen uzaklaştırma kararı gereğince 3 ay süreyle uygulanması için elektronik kelepçe takılmıştı.

Her iki sanığın tahliye kararına yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmişti. Savcılığın yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bir çocuk annesi Şilan Topal, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde ailesinin evinin önünde  boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce 7 Eylül 2021'de zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu Topal'ın kaçırıldığı Gaziosmanpaşa'daki adrese ulaşan polis, Şilan Topal'ı kurtardı. Mithat Topal ve beraberindeki bir kişiyi de gözaltına alındı. Mithat Topal 10 Eylül'de tutuklanırken, yardım eden Rahim Maral ise serbest bırakıldı. Ekipler olaya ilişkin yaptıkları çalışmalar kapsamında Topal'a yardım ettiğini tespit ettikleri Maksut Yıldız'ı da gözaltına aldı ve şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca 14 Eylül'de tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda, şüpheliler Mithat Topal, Rahim Maral ve ve Maksut Yıldız'a "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi de Şişli'de başlayan kaçırılma olayının Gaziosmanpaşa'da sona erdiği gerekçesiyle davayı yetkisizlik kararıyla Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.


- İstanbul
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Gaziosmanpaşa, İstanbul, Eylül, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ŞİLAN TOPAL'I KAÇIRAN SANIĞA TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ŞİLAN TOPAL'I KAÇIRAN SANIĞA TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI - Son Dakika
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