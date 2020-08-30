Polis, ayrıca boğulma olaylarının önlenmesi ve çeken akıntıya karşı vatandaşları bilinçlendirme çalışması düzenledi.

Ekipler, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganı ile plajlarda sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Birlikleri, 29 Ağustos'ta Şile'deki halk ve özel plajlarda koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

Şile 'de plajlarda atlı polis birlikleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur