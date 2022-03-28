Şile Otoyolu'nda iki kamyonun çarpıştığı trafik kazasında sürücüler hafif yaralandı.
Şile Otoyolu'nda Çekmeköy istikametine giden Yaşar Köseoğlu idaresindeki hafriyat kamyonu, Ömerli mevkisinde bariyerleri kırarak karşı yöne geçti.
Karşı yöne geçen kamyon, aynı yolda Şile istikametine seyir halinde olan Mehmet Büyütmüş'ün kullandığı toprak yüklü hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Şile istikametine ulaşım tek şeritten sağlanırken, hafif yaralanan sürücüler ambulanslarla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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