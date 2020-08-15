Şile otoyolu Sancaktepe mevkisinde hafriyat yüklü kamyon refüjü aşarak diğer şeride uçtu. Devrilen kamyonun şoförü olay yerinde hayatını kaybederken yol trafiğe kapandı.

Kaza, 15.15 sıralarında Şile otoyolu Sancaktepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre hızla seyreden hafriyat yüklü kamyon refüje çarparak diğer şeride uçtu. Kamyon yol ortasına devrilirken kasadaki kum yola döküldü. 34 CPR 931 plakalı kamyonun sürücüsü Yasin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. - İSTANBUL