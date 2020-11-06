Son dakika haber! Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

06.11.2020 22:47
Son dakika haber! Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor, System.String[]

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 14 bin 450'ye, Ekvador'da 12 bin 761'e, Bolivya'da 8 bin 768'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 14 bin 450'ye, Ekvador'da 12 bin 761'e, Bolivya'da 8 bin 768'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 46 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 450'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1808 artışla 515 bin 42'ye, iyileşenlerin sayısı 518 bin 390'a ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 31 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 761'e yükseldi.

Vaka sayısının 725 artarak 172 bin 508'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 149 bin 48 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Bolivya

Bolivya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 8 bin 768'e, vaka sayısı 139 artışla toplamda 142 bin 241'e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar virüs tespit edilen 113 bin 386 kişi iyileşti.

Güney Amerika, Bolivya, Ekvador, Şili, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika


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