Silivri'de 5 kişinin yaşadığı baraka, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Silivri'de çıkan yangında bir baraka kullanılmaz hale gelirken, 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Selimpaşa Mahallesi'nde bir barakada yangın çıktı.

Gece bekçilerinin olayı fark edip haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bekçilerin de yardımıyla barakadaki 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtarıldı.

Baraka yangında kullanılmaz hale gelirken, BEDAŞ ekipleri de elektrik direğinde oluşan arıza için çalışma başlattı.

Yangının elektrik direğinden çekilen kaçak hat nedeniyle çıktığı öğrenildi.