Son dakika haber... SİLİVRİ'DE AĞAÇLARIN OLDUĞU TARLADA YANGIN - Son Dakika

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de ağaçların da olduğu tarlada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Değirmenköy Gölet Caddesi'nde bulunan ağaçların da olduğu tarlada çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler tek katlı evlere doğru ilerlemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangında çok sayıda meyve ağacı ve bir tarla ile bir konteyner zarar gördü.