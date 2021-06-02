SİLİVRİ'DE BAHÇEYE GİREN KEDİYE TEKMELİ SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

SİLİVRİ'de bir kişinin apartman bahçesine giren sokak kedisini, taş atarak ve tekmeleyerek kovaladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. HAYKURDER ve Mucize Patiler Dernekleri yetkilileri, bölgede çok fazla kedi ölümü olduğunu öne sürüp, şüphelinin yakalanması için polise başvurdu.

Mimar Sinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki Mutlu Apartmanı'nda yaşayan bir kişi, bahçeye giren sokak kedisine taş attı. Bununla da yetinmeyip, tekmeledi. Kedinin kaçtığı anlar, güvenlik kameralarına yansırken, çevredekiler durumu HAYKURDER'e (Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği) bildirdi. Adrese gelen HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı bölgedekilerden bilgi aldı. HAYKURDER ve Mucize Patiler Dernekleri yetkilileri, ayrıca polise giderek, şikayetçi oldu.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı sahil kesimi burası. Bu bölgede çok sayıda hayvansever arkadaşlarımız var. Bir süredir burada sokak hayvanlarına yönelik şiddet uygulandığı ihbarı aldık. Bölgedeki güvenlik kameralarını izlediğimizde isminin Abdullah olduğunu öğrendiğimiz bir kişi tarafından sokak kedilerinin işkence gördüğünü, sopayla, demir çubukla dövüldüğünü gördük. Bu bölgede çok fazla kedi ölüyordu, kaynağı tespit edilemiyordu. Hayvanseverlerden ve bölgede yaptığımız araştırmalarımızdan kaynağını tespit etmiş olduk. Dün bu bölgede bir sokak kedisinin aynı şekilde şiddete maruz kaldığını tespit ettik. Bu konuyu kaymakamımıza ve emniyet müdürümüze ilettik. Kamu kurumları üzerine düşen görevleri yapıyor. dedi.

HAYVAN HAKLARI YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMASI GEREKİYOR

Paçalı, Hayvan hakları yasası bir an önce çıkması gerekiyor ki, caydırıcı cezalarla bu tür şiddet eylemlerinin önüne geçilebilsin. Bu bizim için çok önemli diye konuştu.