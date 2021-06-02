Üye Girişi
SİLİVRİ'DE BAHÇEYE GİREN KEDİYE TEKMELİ SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

SİLİVRİ'DE BAHÇEYE GİREN KEDİYE TEKMELİ SALDIRI KAMERADA

02.06.2021 16:04

SİLİVRİ'de bir kişinin apartman bahçesine giren sokak kedisini, taş atarak ve tekmeleyerek kovaladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

SİLİVRİ'de bir kişinin apartman bahçesine giren sokak kedisini, taş atarak ve tekmeleyerek kovaladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. HAYKURDER ve Mucize Patiler Dernekleri yetkilileri, bölgede çok fazla kedi ölümü olduğunu öne sürüp, şüphelinin yakalanması için polise başvurdu.

Mimar Sinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki Mutlu Apartmanı'nda yaşayan bir kişi, bahçeye giren sokak kedisine taş attı. Bununla da yetinmeyip, tekmeledi. Kedinin kaçtığı anlar, güvenlik kameralarına yansırken, çevredekiler durumu HAYKURDER'e (Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği) bildirdi. Adrese gelen HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı bölgedekilerden bilgi aldı. HAYKURDER ve Mucize Patiler Dernekleri yetkilileri, ayrıca polise giderek, şikayetçi oldu.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı sahil kesimi burası. Bu bölgede çok sayıda hayvansever arkadaşlarımız var. Bir süredir burada sokak hayvanlarına yönelik şiddet uygulandığı ihbarı aldık. Bölgedeki güvenlik kameralarını izlediğimizde isminin Abdullah olduğunu öğrendiğimiz bir kişi tarafından sokak kedilerinin işkence gördüğünü, sopayla, demir çubukla dövüldüğünü gördük. Bu bölgede çok fazla kedi ölüyordu, kaynağı tespit edilemiyordu. Hayvanseverlerden ve bölgede yaptığımız araştırmalarımızdan kaynağını tespit etmiş olduk. Dün bu bölgede bir sokak kedisinin aynı şekilde şiddete maruz kaldığını tespit ettik. Bu konuyu kaymakamımıza ve emniyet müdürümüze ilettik. Kamu kurumları üzerine düşen görevleri yapıyor. dedi.

HAYVAN HAKLARI YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMASI GEREKİYOR

Paçalı, Hayvan hakları yasası bir an önce çıkması gerekiyor ki, caydırıcı cezalarla bu tür şiddet eylemlerinin önüne geçilebilsin. Bu bizim için çok önemli diye konuştu.

SİLİVRİ'DE BAHÇEYE GİREN KEDİYE TEKMELİ SALDIRI KAMERADA
SİLİVRİ'DE BAHÇEYE GİREN KEDİYE TEKMELİ SALDIRI KAMERADA
SİLİVRİ'DE BAHÇEYE GİREN KEDİYE TEKMELİ SALDIRI KAMERADA
SİLİVRİ'DE BAHÇEYE GİREN KEDİYE TEKMELİ SALDIRI KAMERADA

Hayvan Hakları, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE BAHÇEYE GİREN KEDİYE TEKMELİ SALDIRI KAMERADA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var! Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var! Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti "İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi

Son Dakika Haberleri
17:24 Altın uçuşa geçti! Kilogramı 524 bin liradan işlem görüyor
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
16:48 Hayvan severleri mutlu eden karar: Evcil hayvan satışı Kuşadası'nda yasaklandı!
16:36 Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın
16:28 Son dakika: Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan Atilla Peker, adli kontrolle serbest bırakıldı
16:18 Restoranlarda QR kodlu yeni uygulamaya eylülde başlanıyor: Ürünlerin güvenliği görülecek
Altın uçuşa geçti! Kilogramı 524 bin liradan işlem görüyor Altın uçuşa geçti! Kilogramı 524 bin liradan işlem görüyor         
17:25
Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış         
17:11
Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak         
17:05
İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları İşte yılın ilk 5 ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları         
16:59
Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava         
16:16
Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı         
15:47
Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Hobi için ektiği böğürtlen kazanç kapısı oldu! 150 bin lira gelir sağlayacak Hobi için ektiği böğürtlen kazanç kapısı oldu! 150 bin lira gelir sağlayacak         
11:15
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu         
11:12
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 17:42:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SİLİVRİ'DE BAHÇEYE GİREN KEDİYE TEKMELİ SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement