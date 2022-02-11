Üye Girişi
Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada - Son Dakika

Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada

11.02.2022 15:24
Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada

SİLİVRİ'de B.Ö.'nün taş bulunan bir poşetle güvenlik görevlisine saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SİLİVRİ'de  B.Ö.'nün taş bulunan bir poşetle güvenlik görevlisine saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Albay Yunus Dirik Caddesi'ndeki banka şubesinde  geçtiğimiz salı günü meydana gelen elindeki taşla banka önüne gelen B.Ö. (36), güvenlik görevlisi İ.A.'ya saldırdı. İ.A. aldığı darbe ile yere yığıldı.Saldırgan,güvenlik görevlisi ve banka çalışanları tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 17 santimetre uzunluğunda bir bıçak bulundu.

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelin yapılan sorgusunda amacının soygun olmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin iki gün önce annesinin aynı banka şubesine geldiğini güvenlik görevlisinden yardım istemesine rağmen, bir yardım alamadığını söyledi. Aynı güvenlik görevlisinin kendisinin motosikletle banka önünden geçerken küfür ettiğini söyleyen şüpheli olay günü hesap sormak için banka önüne geldiğini söylediği kaydedildi.


Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada
Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada
Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada
Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada
Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada
Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada
YORUMLAR
500

Güvenlik Görevlisi, Albay, Banka, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:30:23. #1.12#
SON DAKİKA: Silivri'de banka güvenlik görevlisine saldırı kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement