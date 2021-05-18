Son dakika haber... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA 2 KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

Son dakika haber... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA 2 KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI

18.05.2021 01:32

Son dakika haberine göre Haber Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı.

Haber Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı.

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi, Kumluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kardeş Metehan Vehbi Kaya ve Mertcan Kaya ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Metehan Kaya, Silivri Devlet Hastanesi'ne, Mertcan Kaya ise Silivri Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metehan Vehbi Kaya'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan hemen sonra şüpheli iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞLARINDAN SOSYAL MEDYADA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Mertcan Kaya'nın arkadaşları, "Mekanın cennet olsun inşallah, Güzel yürekli temiz kalpli Adam. Rabbim geride kalan bütün sevenlerine sabır versin. Ruhun şad olsun inşallah" paylaşımında bulundular.

Son dakika haber... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA 2 KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI
Son dakika haber... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA 2 KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI
Son dakika haber... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA 2 KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI
Son dakika haber... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA 2 KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI
Son dakika haber... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA 2 KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI
Son dakika haber... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA 2 KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI
Son dakika haber... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA 2 KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI
Son dakika haber... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA 2 KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI
Son dakika haber... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA 2 KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI
Son dakika haber... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA 2 KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI

kavga, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İSTANBUL-SİLİVRİ'DE BIÇAKLI KAVGADA 2 KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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