Son dakika haberleri: SİLİVRİ'DE BİSİKLET ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika

SİLİVRİ'de bisiklet ve başka eşyalar çaldığı tespit edilen şüpheli D.Ç. ile çalıntı eşyaları satın alan 3 şüpheli yakalandı. Mahkemece tutuklanan D.Ç.'nin

bisikleti çalma anları ise kameraya yansıdı. Silivri'de 18 Şubat 2021 ve 26 Haziran 2021 tarihleri arasında bisiklet ve benzeri eşyaların çalınması suretiyle 13 adet hırsızlık olayı gerçekleşti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli D.Ç. Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde 2 Temmuz'da yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı eşyaları satın aldığı belirlenen Z.H., M.E.K. ve B.Ş.'nin iş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 5 adet bisiklet ve 2 adet televizyon ele geçirildi. Ayrıca şüpheli D.Ç. ile birlikte 2 kişinin daha hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenirken, 2 şüphelinin de farklı suçlardan cezaevinde oldukları tespit edildi. Haklarında Suç Eşyası Satın Almak suçundan işlem yapılan şüpheliler Z.H., M.E.K. ve B.Ş. adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüpheli D.Ç. ise Hırsızlık suçundan 3 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.