Son dakika haber... Silivri'de çiftçiye ücretsiz çuval çuval tohumluk arpa dağıtıldı

Silivri Belediyesi tarafından geçen yıl 300 dönüm alana ekilen tohumluk arpanın hasadı yapıldı. Hasattan elde edilen 120 ton tohumluk arpa 300 çiftçiye çuval çuval ücretsiz dağıtıldı. Traktörleri ile çuval çuval tohumluk arpa alan çiftçilerin mutlu oldukları gözlendi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın "Çiftçiye Tohum Desteği Projesi" kapsamında geçen yıl 300 dönüm araziye arpa tohumu ekildi. Belediye arazilerimizden elde edilen 120 ton arpa tohumu ilçede bulunan 300 çiftçiye düzenlenen tören ile ücretsiz dağıtıldı. Tohumluk arpa dağıtım törenine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, başkan yardımcıları ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Başkan Yılmaz, "Silivri Belediyesi olarak burada üretim yapmak için insanlara söz vermiştik. 500 kilometre ekilebilir, dikilebilir ve İstanbul'un en verimli topraklarının üzerinde yaşayan insanlarız. O yüzden bizde tarım ve hayvancılıkla ve tarımsal kalkınmayla öne çıkmak durumdaydık. Çiftçinin finans ve üretimden vazgeçme durumu bizleri rahatsız etti. Biz de bir projeye imza attık. Silivri'de daha önce hiç ekim yapılmayan 300 dönüm araziye yerli, milli ve sertifikalı arpa ektik. Oradan elde ettiğimiz hasadı da 600 çiftçimize ücretsiz hibe olarak Silivri çiftçisine hediye ediyoruz. Onunla da kalmıyoruz yaklaşık 5 binin üzerinde de bu hasattan sonra elde ettiğimiz samanı dar gelirli çiftçimize hediye ediyoruz. Önümüzdeki yılda verdiğimiz 150 tona yakın tohumluk arpa ile 7-8 bin dönüm arazi ekilecek ve bundan elde edilecek 3 bin tohum üzerindeki arpa ile bir sonraki yıl 600 dar gelirli çiftçiye Silivri Belediyesi'nin eliyle 10 milyon liranın üzerinde bir katkı olmuş olacak" dedi.

"Başkanın bu işlere el atması çok güzel oldu"

Tohum yardımı alan çiftçi Metin Karabıyık "Başkanın bu işlere el atması çok güzel oldu. Çiftçilik çok gerilerde kaldı. Tarlalarımızda değerlendi. Burada ekim yapacağız ve tohum elde edeceğiz. Faydasını görürsek sırf bu tohuma dönmek istiyoruz. Eski tohumlardan bıktık verimi düşük" şeklinde konuştu. - İSTANBUL