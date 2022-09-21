Silivri'de feci kaza! Sapağı kaçırıp geri geri giden otomobile tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Silivri'de feci kaza! Sapağı kaçırıp geri geri giden otomobile tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

21.09.2022 14:54

İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen kazada sapağı kaçırdıktan sonra geri geri giden otomobile tır çarptı. Korkunç kazada İBB'de şoför olarak çalışan Levent Karahan yaşamını yitirirken, yine İBB personeli olduğu belirtilen Elif K. yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışan Levent Karahan, sapağı kaçırınca otomobille geri geri gitmeye başladı. Geri geri giden otomobile tır çarptı. Levent Karahan ve otomobilde bulunan İBB personeli Elif K. araçta sıkıştı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan belediye personelleri Karahan ve K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Levent Karahan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken, Elif K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de feci kaza! Sapağı kaçırıp geri geri giden otomobile tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de feci kaza! Sapağı kaçırıp geri geri giden otomobile tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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