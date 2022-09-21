Olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan belediye personelleri Karahan ve K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silivri'de feci kaza! Sapağı kaçırıp geri geri giden otomobile tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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