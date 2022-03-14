Son dakika haberleri... Silivri'de jeneratörün patlamasıyla eczanede yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Silivri'de jeneratörün patlamasıyla eczanede yangın çıktı

14.03.2022 16:45

Son dakika haberler: SİLİVRİ'de, jeneratörün patlamasıyla eczanede çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.

SİLİVRİ'de, jeneratörün patlamasıyla eczanede çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gün Sokak'taki eczanede çıktı. Eczanenin arka balkonunda bulunan jeneratör bilinmeyen nedenle patladı. Ardından eczanede yangın başladı. Paniğe neden olan yangın sırasında çalışanlar ve mahalleli sokağa döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Eczanede hasara neden olan yangına ilişkin inceleme sürüyor.


Son dakika haberleri... Silivri'de jeneratörün patlamasıyla eczanede yangın çıktı
Son dakika haberleri... Silivri'de jeneratörün patlamasıyla eczanede yangın çıktı
Son dakika haberleri... Silivri'de jeneratörün patlamasıyla eczanede yangın çıktı
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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Silivri'de jeneratörün patlamasıyla eczanede yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Silivri'de jeneratörün patlamasıyla eczanede yangın çıktı - Son Dakika
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