Son dakika haber: Silivri'de kaza sonrası yol savaş alanına döndü, aracın motoru koptu: 4 yaralı - Son Dakika

Silivri'de kaza sonrası yol savaş alanına döndü, aracın motoru koptu: 4 yaralı

İSTANBUL - Silivri Kavaklı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakiiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak takla attı. Adeta hurdaya dönen ve motor kısmı koparak yola savrulan araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri'nin Kavaklı Mahallesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Renault Fluence marka otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı. Kazanın şiddetiyle araç motoru yol kenarına fırlarken araç içinde bulunan 4 kişi hurdaya dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre araç trafiği her iki yönde de kapandı. Hurdaya dönene aracın çekilmesinin ardından trafik normale dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.