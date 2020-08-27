Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA Silivri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda korsan kitap ele geçirildi.

Silivri'de polis ekipleri Selimpaşa Mahallesinde gece pazarında bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli yayın evlerine ait piyasa değeri 200 bin lira olan kaçak 40 bin 93 kitap, çeşitli oyun ve film DVD'leri ile bandroller ele geçirildi. Bir başka iş yerine yapılan operasyonda ise 325 adet kitap ele geçirilirken, şüpheli bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.