Son dakika haber: Silivri'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Silivri'de, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Silivri'deki Kovid-19 denetimlerine Kaymakamı Ali Partal ile Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak katıldı.

Lokantalar, kafeler, dükkanlar ve kuyumcu mağazalarında yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı.