Son dakika haber: Silivri'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Silivri'de, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
Silivri'deki Kovid-19 denetimlerine Kaymakamı Ali Partal ile Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak katıldı.
Lokantalar, kafeler, dükkanlar ve kuyumcu mağazalarında yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:11 - Kaynak: AA
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