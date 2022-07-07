Yaralılardan ikisi Çorlu Devlet Hastanesi 'ne, biri de Silivri Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Çarpışma sonucu takla atan otomobilde sürücü Soydan ile yolcu Altan Emre ve 1 kişi daha yaralandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Silivri'de minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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