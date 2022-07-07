Son dakika haberleri... Silivri'de minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Silivri'de minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

07.07.2022 15:33

Son dakika haber... Silivri'de minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı Silivri'de panelvan minibüsle çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Silivri'de minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

İSTANBUL - Silivri'de panelvan minibüsle çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul - Çorlu yolu üzeri Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Soydan idaresindeki otomobil ile panelvan minibüs kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonucu takla atan otomobilde sürücü Soydan ile yolcu Altan Emre ve 1 kişi daha yaralandı.

Yaralılardan ikisi Çorlu Devlet Hastanesi'ne, biri de Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, daha önce de trafik kazalarının meydana geldiği kavşağa çözüm bulunmasını istedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Silivri'de minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Silivri'de minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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