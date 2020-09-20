Son dakika haber... Silivri'de silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... Silivri'de silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Silivri Yeni Mahalle'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulunmuş, akabinde emniyete giderek telsim olmuştu.

Son dakika haber... Silivri'de silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Silivri Yeni Mahalle'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulunmuş, akabinde emniyete giderek telsim olmuştu. Saldırıda başından yaralanan erkek şahıs yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de meydana geldi. Metehan Ç. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K. isimli bir erkek şahsa yönelik silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla, yanında bulunan M.K. ise başına isabet eden mermi ile ağır şekilde yaralanmış, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavilerinin devamı için İstanbul'da bir hastaneye sevk edilen yaralılardan M.K. isimli erkek şahıs yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan E.Ç. isimli genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Yeni Mahalle, Silivri, Erkek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 20:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Silivri'de silahla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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