Son dakika haber: Silivri'de taksinin çarptığı ve otomobilin üzerinden geçtiği yaya öldü - Son Dakika

Kaza, saat 22.00 sıralarında D 100 Karayolu Kavaklı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Umut Opuz'a 34 M 0364 plakalı taksi çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Opuz'un üzerinden 34 HT 6417 plakalı otomobil geçti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Umut Opuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerinin ardından Opuz'un cenazesi Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazaya karışan 2 sürücü gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 23:52

Kaynak: DHA

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