Son dakika haber... Silivri'de yasağa rağmen denize girdiler - Son Dakika

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA Silivri'de sokağa çıkma kısıtlamasında denize giren 3 kişi uyarıldı. Türkiye
genelinde 2 milyon 437 bin 119 öğrencinin YKS nedeniyle getirilen sokağa çıkmaya yasağı 09.30 itibariyle başladı. Silivri'de sokağa çıkmaya yasağının olduğunu bilmeyen bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken bazıları da denize girdi. Silivri Belediyesi Zabıta
ekipleri ile Silivri Emniyet Müdürlüğü
ekipleri yasağı ihlal edenleri uyardı. Mimarsinan
Mahallesi Kumluk mevkiinde, deniz kenarında otomobili çekerek denize giren 3 arkadaş polis ekipleri tarafından uyarıldı. Silivri Hasan Özvarnalı Ortaokulunda ise öğrenciler sınava girerken yakınları ise dışarıda bekledi.