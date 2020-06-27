Son dakika haber... Silivri'de yasağa rağmen denize girdiler - Son Dakika

Son dakika haber... Silivri'de yasağa rağmen denize girdiler

Son dakika haberi: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de sokağa çıkma kısıtlamasında denize giren 3 kişi uyarıldı.

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA Silivri'de sokağa çıkma kısıtlamasında denize giren 3 kişi uyarıldı.

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Türkiye genelinde 2 milyon 437 bin 119 öğrencinin YKS nedeniyle getirilen sokağa çıkmaya yasağı 09.30 itibariyle başladı. Silivri'de sokağa çıkmaya yasağının olduğunu bilmeyen bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken bazıları da denize girdi. Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri ile Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasağı ihlal edenleri uyardı. Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkiinde, deniz kenarında otomobili çekerek denize giren 3 arkadaş polis ekipleri tarafından uyarıldı. Silivri Hasan Özvarnalı Ortaokulunda ise öğrenciler sınava girerken yakınları ise dışarıda bekledi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Silivri, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Silivri'de yasağa rağmen denize girdiler - Son Dakika

Son Dakika

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