Silivri'deki yangında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika

Silivri'deki yangında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
25.11.2020 13:26
Silivri'deki yangında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Silivri'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Silivri'deki yangında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
İSTANBUL - Silivri'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Silivri Değirmenköy'de oturdukları prefabrik evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybederken onları kurtarmaya çalışan anne ve babaları ise ağır şekilde yaralanmıştı.
Hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem Sarı ve ağabeyi 16 yaşındaki Ali Sarı'nın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapıldı. Otopsi işleminin ardından 2 çocuğun cansız bedeni defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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