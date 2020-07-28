Son dakika haber... "Silli'de eski binalar yapıya uygun projelendiriliyor" - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi tarafından Sille'de yapılan çalışmalara yönelik bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yayınlanan haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sille Mahallesi'nde bulunan Tarihi Kent Merkezi'nde ve Tarihi Kent Merkezi yakınında inşası devam eden betonarme yapılarla ilgili basında ve sosyal medyada eleştirel yayınlar yapıldığı hatırlatıldı.

Tarihi Kent Merkezi içinde inşası devam eden yapıların "rekonstrüksiyon (yeniden yapım)" niteliğinde olduğu, tümüyle yıkılmış ya da çok harap durumdaki yapıların kültürel çevreye olan tarihsel katkıları açısından, eldeki mevcut belgelerden yararlanılarak, kendi parsellerinde, daha önce bulunduğu yapı oturum alanında, eski cephe özelliğinde yeniden yapıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu yapıların projelendirilmesi ve ruhsatlandırılması aşamalarında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve ilgili diğer kurumların uygun görüşleri doğrultusunda hareket edilmekte, hazırlık ve yapım aşamaları alanında uzman teknik personel tarafından sürekli olarak kontrol edilmekte olup uzun ömürlü ve konforlu yapılar elde etmek amacıyla taşıyıcı sistemlerinin günümüz teknolojisi kullanılarak yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Sit alanı dışında inşası devam eden kamusal amaçlı kullanılacak yapı, zorunluluk bulunmamasına rağmen, sit alanına yakın konumlandığından dolayı tarihi dokuya zarar verecek endişesi ile dokuya uygun olarak projelendirilmiştir. Halkımızın tarihimize ve kültürümüze olan ilgisine teşekkür eder müsterih olunmasını dileriz."