Son dakika haber: Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal trafik kazasında hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak'ın Silopi ilçesi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal (42), trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal (42), trafik kazasında yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, önceki gün Cizre- Nusaybin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak Batman'daki özel bir hastanede tedavi altına alınan Uysal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uysal'ın cenazesi, Silopi Yeşiltepe Mezarlığında toprağa verildi.

Nusaybin, Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:31 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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