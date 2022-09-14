Son dakika haber: Silvan'da 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Silvan'da 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

14.09.2022 22:50
Son dakika haber: Silvan'da 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 35 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 35 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kırsal Tokluca ve Beypınar mahallelerindeki okullar ile ilçe merkezindeki bazı okullardaki 35 öğrenci, aynı yemek firmasından getirilen öğlen yemeğinde yedikleri tavuğun ardından akşam saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderildi.


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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Silvan'da 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Silvan'da 35 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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