Son dakika haber: Silvan Kaymakamı Öztürk, askerlerle bayramlaştı

Silvan Polisevi'ndeki bayramlaşma programına katılan Öztürk, terör örgütü PKK 'nın saldırıları sonucu şehit olan güvenlik güçlerinin ailelerini de ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Silvan Jandarma Taktik Alay Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve bazı karakolları ziyaret etti.

Kaynak: AA

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