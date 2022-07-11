Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, askerlerle bayramlaştı.
Kaymakam Öztürk, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Silvan Jandarma Taktik Alay Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve bazı karakolları ziyaret etti.
Vatani görevini yapan askerlerle sohbet eden Öztürk, bayramlarını tebrik etti.
Silvan Polisevi'ndeki bayramlaşma programına katılan Öztürk, terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olan güvenlik güçlerinin ailelerini de ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Silvan Kaymakamı Öztürk, askerlerle bayramlaştı - Son Dakika