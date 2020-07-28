Son dakika haber: Simav'ın Kuşu beldesindeki sulama göletinin çevresi sosyal tesislerle turizme kazandırıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde 20 yıl önce tarım arazilerinin sulanması amacıyla oluşturulan sulama göleti, belediye tarafından çevresinde yapılan yatırımlarla turizme kazandırıldı.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kuşu beldesi sınırları içinde inşa edilen ve çevresinde gür ormanların bulunduğu gölet, doğal güzelliği ve etrafında yapılan tesislerle yerli halkın yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kuşu Belediyesince yaklaşık 8 aylık çalışması sonucu oluşturulan ve bünyesinde piknik alanları, dinlenme tesisleri, bisiklet yolları, kafeterya, kır düğün salonları, bungalov tipi apartları bulunan tesis belediye tarafından işletiliyor.

Belediye Başkanı Feridun Aktay, yaptığı açıklamada, atıl vaziyetteki sulama göletini turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Simav ve çevresinde çok sayıda doğal ve yapay gölet bulunduğunu ifade eden Aktay, "İnsanlar artık deniz turizminin yanında aileleriyle huzurlu bir ortamda tatil yapmak istiyor. Tesislerimiz de bu tür tatil yapmak isteyenlere imkan sunuyor." diye konuştu.