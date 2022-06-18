YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Sınava geç kalanlar da oldu. Saat 10.00'a doğru okula gelen öğrenciler koşarak sınav salonuna gitti. Sınav saatinde başlatıldı, okulun dışında bekleyen aileler çocukları için dua etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Sınava 3 dakika kala fenalaşan Gülay, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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