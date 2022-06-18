Son dakika haber... Sınava 3 dakika kala fenalaşan Gülay, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Sınava 3 dakika kala fenalaşan Gülay, hastaneye kaldırıldı

18.06.2022 14:18
Son dakika haber... Sınava 3 dakika kala fenalaşan Gülay, hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren Gülay Kaya, sınava 3 dakika kala sınıfta fenalaşıp hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren Gülay Kaya, sınava 3 dakika kala sınıfta fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Kaya'nın birkaç gün önce yanlışlıkla yuttuğu pamuk nedeniyle solunum yetmezliği yaşadığı belirlendi.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Sınava geç kalanlar da oldu. Saat 10.00'a doğru okula gelen öğrenciler koşarak sınav salonuna gitti. Sınav saatinde başlatıldı, okulun dışında bekleyen aileler çocukları için dua etti.

İslahiye ilçesinde Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylardan Gülay Kaya da belirlenen derslikte yerini alıp formlarını doldurdu. Kaya, sınavın başlamasına 3 dakika kala ise solunum yetmezliği yaşayıp fenalaştı. Sınav gözetmenleri ve görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Okul bahçesine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Kaya'yı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlıkçılar, Kaya'nın birkaç gün önce yanlışlıkla yuttuğu pamuk nedeniyle solunum yetmezliği yaşadığını belirledi. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Genç kadının 1 yıllık emeği, bir piercing yüzünden boşa gitti! Sınav yerine hastaneye koştu Genç kadının 1 yıllık emeği, bir piercing yüzünden boşa gitti! Sınav yerine hastaneye koştu YKS'yi 4 dakika ile kaçırdı YKS'yi 4 dakika ile kaçırdı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sınava 3 dakika kala fenalaşan Gülay, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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