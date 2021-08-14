Son dakika haber... Sincan Belediyesi sel bölgesinde afetzedelerin yardımına koşuyor - Son Dakika

Sincan Belediyesi sel bölgesinde afetzedelerin yardımına koşuyor.

ANKARA - Sincan Belediyesi sel felaketinin vurduğu Kastamonu'ya destek için yola çıktı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Kastamonu Bartın bölgelerindeki sel felaketi son yıllarda görülmemiş bir afet" dedi.

Daha önce Muğla ve Antalya'da yangının kontrol altına alınabilmesi için seferber olan Sincan belediyesi ekipleri, şimdi sel felaketinin vurduğu Kastamonu'ya destek için yola çıktı. Ekipler bugün yola çıkan 250 gıda kolisi Kastamonu'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. 1 damperli kamyon, 1 lowbet, 1 hidrolik kepçe ve ekipler Kastamonu'da arama kurtarma faaliyetlerinde görev alacak. Son dönemde Antalya ve Muğla bölgesinde olan yangınlara yaptıkları yardımlardan da bahseden Sincan Belediye Başkanı Ercan, "Şimdi de Kastamonu, Sinop ve Bartın bölgelerindeki sel afetleri ülkemizdeki herkeste olduğu gibi bizi de derinden üzdü. Ama bu zor zamanlarda birlik ve dayanışma içerisinde olmak gibi güzel bir hasletimiz var bizim. Allah bu afetlerden ülkemizi korusun. Bir daha bu afetleri inşallah yaşamayız. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız için yapacağımız tek şey dua etmek. Ama kalan zararların tazmini konusunda devletimiz üstüne düşen görevi her zaman yapıyor. Biz de Sincan Belediyesi olarak oradaki koordinasyon merkeziyle irtibata geçtik. ve ihtiyaç malzemelerini aldık. Allah afetlerden bizi muhafaza etsin" diye konuştu.

"Memleketin bir ucunda, bir köyde bir felaket olsa diğer köy o acıyı orada hisseder"

Yardım konvoyuna destek için katılan Sincan kaymakamı Abdullah Küçük ise, "Bu felaketler yakın tarihimizde görülmeyen düzeyde büyük felaketler. Hem can kayıpları oldu. Hem çok ciddi maddi kayıplar oluştu. Maddi kayıplar bir şekilde telafi edilir ama canlar gerçekten çok üzücü. Memleketin bir ucunda, bir köyde bir felaket olsa diğer köy o acıyı orada hisseder. Biz de hem yangın hem de sel felaketlerinde meydana gelen can kayıplarından dolayı çok üzgünüz. Onlara Allahtan rahmet yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.