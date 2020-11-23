Son dakika haber... Sincar'da moloz kaldırma çalışmaları başladı - Son Dakika

Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulamaya konulmasının ardından Musul'a bağlı Sincar ilçesinde moloz kaldırma çalışmalarının başladığı duyuruldu.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sincar'ın merkezi ile Kantara Sincar bölgesinde yıkılmış halde bulunan binaların molozlarının kaldırılmasına yönelik çalışmaların başladığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Sincar'ı ele geçirmesinin ardından, ilçede altyapıyı ve halka ait mülkleri tahrip etmiş, daha sonra ilçe terör örgütü PKK'nın kontrolüne geçmişti.

Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı.

Irak merkezi yönetimine bağlı iki polis tugayı da 3 gün önce Sincar'a yerleşmişti.