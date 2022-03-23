Son dakika haber... Sındırgı'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber... Sındırgı'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

23.03.2022 18:56
Son dakika haber... Sındırgı'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişiyi jandarma ekipleri suç aletleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişiyi jandarma ekipleri suç aletleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Sındırgı İlçesinde 3 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri şüphelilerle birlikte 3 adet dedektör ve 8 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem yapıldı. - BALIKESİR

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sındırgı'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sındırgı'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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