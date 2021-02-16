Son dakika haber! Sinema oyuncusu Toygun Ateş'in Malatya'daki Kovid-19 tedavisi sürüyor

Son dakika haberi... Malatya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sinema sanatçısı Toygun Ateş'in tedavisine devam ediliyor.

Malatya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sinema sanatçısı Toygun Ateş'in tedavisine devam ediliyor. Alınan bilgiye göre, bir film çekimi için Malatya'da bulunan 66 yaşındaki Ateş'in geçen hafta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Ateş'in, Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlandığı öğrenildi.

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