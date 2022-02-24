Son dakika haber... Singapur, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini "en güçlü şekilde" kınadı - Son Dakika

Singapur, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasını "en güçlü şekilde" kınayarak, uluslararası hukukun uygulanmasını istedi.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da ayrılıkçıların bulunduğu Donbas bölgesine askeri harekat başlatmasından "derin endişe" duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırısı "en güçlü şekilde" kınanarak, Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiğinin altı çizildi.

Singapur, askeri harekatın bir an evvel durdurulması ve anlaşmazlıkların Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile uluslararası hukuka uygun ve barışçıl şekilde çözülmesi çağrısı yaptı.