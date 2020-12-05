Sınır kenti Kilis'te sokaklar sessiz - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerleri açık olurken, paket servis yapan işletmelerin üretime devam ediyor. Kilis kent merkezinden polis, kırsalda jandarma denetimlerini sürdürüyor.

Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına dün gece saat 21.00'den itibaren vatandaşların Kilis'te büyük oranda hassasiyet gösterdi.

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