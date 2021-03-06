Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye getirilen 3 kilo esrar ile 8 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre,, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve 1'inci Piyade Hudut Alay Komutanlığı tarafından müşterek yapılan operasyonda Öncüpınar Suriye sınır hattından, yasadışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçirildiği tespit edilen 3 kilo toz Esrar ile 8 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - KİLİS
Kaynak: İHA
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