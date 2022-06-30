Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son 10 günde Edirne , Hatay , Şanlıurfa , Iğdır ve Şırnak hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs, hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ, 11'inin PKK ve 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 31 kişiden 29'u terör örgütü mensubu - Son Dakika

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