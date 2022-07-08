Son dakika haber: Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Erol Karaömeroğlu, Sinop Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi devlete ve millete karşı yaptığı hain saldırıda canlarını seve seve ülkeleri için veren şehitleri bir kez daha rahmetle andıklarını söyledi.

Hiçbir zaman unutulmayacak şehitler için Sinop'ta 251 fidanı toprakla buluşturacaklarını vurgulayan Karaömeroğlu, "Kahramanca şehadet şerbetini içen, Sinop'un onuru, gururu Ömer Can Açıkgöz kardeşimize ve tüm şehitlerimize bir nebze de olsa görevimizi yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışmaya ve devletimizin, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onları hiçbir zaman unutmayacağımızın göstergesi olarak burada 251 fidanı toprakla buluşturacağız, onların hatıralarını ilelebet yaşatacağız." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından fidanların dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün ailesi ile vatandaşlar katıldı.